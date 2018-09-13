"Нафтогаз" з початку року сплатив до бюджету понад 88 мільярдів податків
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в січні-серпні 2018 року сплатила до державного бюджету близько 88,2 мільярда гривень податків і дивідендів, повідомляє прес-служба компанії.
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Згідно з повідомленням, надходження від підприємств групи склали близько 18,7% сукупного доходу державного бюджету за звітний період.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.