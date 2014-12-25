Нафта знову дешевшає через її надлишок на ринку

Ціни на нафту знижуються за рахунок несподіваного підвищення запасів у США, повідомляє Reuters.

На 8.35 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,54 до $60,15 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,28 до $55,84.

Запаси нафти в США зросли на 7,3 мільйона барелів минулого тижня, повідомило в середу Управління енергетичної інформації, при прогнозі зниження на 2,3 мільйона барелів.

Читайте такожBloomberg: російський рубль і нафта стали найгіршими інвестиціями року"Ринок затоплено нафтою перед Різдвом, коли переробники і нафтові компанії зазвичай прагнуть знизити запаси, щоб зменшити податки", - сказав аналітик Price Futures Group в Чикаго Філ Флінн.