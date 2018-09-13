"Газпром" проігнорував переговори "ЄС - Україна - Росія" про транзит газу - "Нафтогаз"

Вчора пройшли консультації між представниками РФ, Єврокомісії та України, але росіяни не приїхали.

Представники російського "Газпрому" не з'явилися на тристоронні переговори на експертному рівні щодо транзиту газу "ЄС – Україна – Росія", які 12-13 вересня відбувалися у Брюсселі (Бельгія).

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Про це в ході круглого столу заявив глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент УНІАН.

"Учора (12 вересня – УНІАН) відбулися тристоронні консультації на експертному рівні між представниками Російської Федерації, Європейської комісії та України. На жаль, з боку Російської Федерації, з якоїсь причини, "Газпром" не приїхав на консультації. Напевно, вважають, що для них це не дуже цікаво, але всі інші були присутні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з російським "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

17 липня завершилася перша зустріч з газових питань у тристоронньому форматі, на якій сторони обмінялися думками щодо нового контракту на транзит з 2020 року і домовилися продовжити переговори восени.