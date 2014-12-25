Окупаційна "влада" відключатиме світло в Криму через аварії на місцевих ТЕЦ

В окупованому Криму сталося дві аварії на ТЕЦ, повідомив ТАСС так званий "міністр палива та енергетики" республіки Сергій Єгоров.

За його словами, аварії сталися на ТЕЦ у містах Сімферополь та Саки. "У зв'язку з цими аваріями власна генерація в Криму знизилася до 300-320 МВт (зазвичай - 400 МВт)", - сказав "міністр".

У ранкові години з України до Криму надходить 400 МВт. Єгоров нагадав, що в пікові години обсяг споживання електроенергії на півострові становить 1000 МВт. Таким чином, дефіцит у даним момент становить близько 300 МВт.

Читайте такожУкраїна відновила електропостачання Криму, але просить дотримуватися лімітів"У зв'язку з дефіцитом електроенергії в Криму ми змушені знову вводити віялові відключення споживачів", - додав Єгоров, уточнивши, що відключення в різних частинах півострова не повинні перевищувати двох годин.