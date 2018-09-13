Росія не гарантує транзит газу через Україну після 2019 року - голова "Нафтогазу"

Українська делегація займає таку позицію: транзит газу має йти по території України на ринкових умовах та за європейськими правилами.

Представники російської сторони на тристоронніх переговорах на експертному рівні про транзит газу між ЄС, Україною і Росією, перший раунд яких 12-13 вересня проходив у Брюсселі (Бельгія), відмовилися надавати гарантії транзиту газу по території України після 2019 року.

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Про це журналістам повідомив глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Російська сторона активно лобіює питання про те, що не має бути жодних гарантій транзиту російського газу по території України після 2019 року. Їх завдання - не дати нам ці гарантії і отримати індульгенцію на будівництво "Північного потоку-2", - сказав Коболєв.

"Відповідно, українська делегація займає таку позицію: транзит газу повинен йти по території України, повинні бути ринкові умови і дуже важливий момент нашої позиції – ми пропонуємо і наполягаємо на тому, щоб транзит газу по території України здійснювався за європейськими правилами", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з російським "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

17 липня завершилася перша зустріч з газових питань у тристоронньому форматі, на якій сторони обмінялися думками щодо нового контракту на транзит з 2020 року і домовилися продовжити переговори восени.