Суд Швеції поновив стягнення боргу у $2,6 мільярда з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

Комерційний директор "Нафтогазу" підкреслив, що "Газпром" має невідкладно виконати рішення арбітражу.

Апеляційний суд округу Свеа, Швеція, скасував своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпромом».

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Таким чином, суд усунув цю перешкоду до стягнення залишку боргу «Газпрому» в розмірі понад 2,6 млрд дол. «Нафтогаз» продовжує процес стягнення у всіх відповідних юрисдикціях. «Газпром» має можливість зупинити ці дії, заплативши всю суму боргу добровільно», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що суд коротко обґрунтував своє рішення: «Причин, за якими було ухвалене рішення про призупинення виконавчих дій, більше не існує. Попередні рішення про призупинення, відповідно, скасовуються».

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Повідомляється, що рішення суду не підлягає оскарженню.

«Сьогоднішнє рішення також означає, що суд вважає малоймовірним успіх «Газпрому» в апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту з «Нафтогазом». Ця апеляція розглядається в тому ж самому суді», - відзначили в прес-службі «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» розпочав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу у розмірі 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

У середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території країни в суперечці про контракт на транзит газу.