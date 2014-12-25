Росія готує новий стрес-сценарій з ціною нафти в $40

Міністерство фінансів РФ підготувало попередню оцінку стрес-сценарію на основі ціни нафти $60 за барель і працює над «сорокадоларовим» варіантом.

Про це розповіли «Газете.Ru» два джерела у фінансовому відомстві.

За ціни нафти до $60 за барель падіння економіки може трохи перевищити 5%. Падіння ціни до $40 ще більше поглибить рецесію. Це гірше, ніж недавній прогноз екс-міністра фінансів Олексія Кудріна, який вважає, що якщо ціни на нафту наступного року будуть на рівні $60, то ВВП впаде на 4% або більше».

Схожу думку раніше висловлював Центральний банк. За останньою оцінкою агентства Moody's, економіка РФ піде в мінус на 5,5% наступного року, JP Morgan передбачає зниження на 3,3%, HSBC дає мінус 3%.

Раніше уточнений прогноз на наступний рік, який підготувало Мінекономрозвитку в першій декаді грудня, викликав шквал критики з боку Мінфіну, Білого дому і Кремля. Багатьом чиновникам він здався занадто песимістичним (особливо напередодні послання президента Федеральним зборам), оскільки передбачав падіння ВВП на 0,8% і середньорічну ціну на нафту в $80 за барель.

При $40-60 за барель рецесія неминуча, каже заступник директора інституту «Центр розвитку» НДУ ВШЕ Валерій Міронов. «Падіння ВВП за $60 може скласти 4-5%, а за $40 і всі 9%, що навіть більше, ніж у 2009 році», - вважає він.

Мінфін вважає, що курс долара за сценарію «$60 за барель» у 2015 році не буде вище поточного рівня в 54 руб. Прогноз Мінекономрозвитку - 49 руб. за долар при ціні нафти $80 за барель.

Варто також відзначити, що ціна $40 за барель нафти, на думку Мінфіну, може бути досягнута ринком вже в січні наступного року.

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Такий варіант розвитку подій цілком можливий. Буквально днями міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі в інтерв'ю виданню Middle East Economic Survey заявив, що Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) не стане знижувати видобуток нафти, навіть якщо ціна на чорне золото впаде до $20. За його словами, монархії Перської затоки можуть витримати тривалий період низьких цін, оскільки у них найнижча собівартість виробництва.

Над такими ж сценаріями ($60 і $40 за барель) працює і Мінекономрозвитку. Які виявляться фінальні цифри, узгоджені двома відомствами, поки невідомо, але навряд чи вони будуть сильно відрізнятися від поданих оцінок.