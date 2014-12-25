Міністр нафти Кувейту розповів, коли почнуть зростати ціни на "чорне золото"

Ціни на нафту зростуть, коли буде скорочуватися рівень дорогого видобутку в США і Канаді, заявив міністр нафти Кувейту Алі Салех аль-Омайр, передає ПРАЙМ.

"Ціни почнуть рости, коли зупиниться дороге виробництво в США і Канаді", - цитує аль-Омайра кувейтське видання "Ас-Сіяса".

Читайте такожСвіт може більше ніколи не побачити нафту по $100 - ОПЕКЗа його словами, в даний час на ринку встановилася невизначеність, прогнозувати ціноутворення вкрай складно.

Серед причин сталої кризової ситуації на нафтовому ринку міністр називає профіцит сировини при зниженні частки ОПЕК в його виробництві. За даними чиновника, раніше частка країн-експортерів нафти становила 70% від загального світового виробництва, в той час як зараз ОПЕК виробляє 30 млн барелів на день з 96 млн.

Організація країн-експортерів нафти за підсумками чергового засідання, що відбулося 27 листопада у Відні, вирішила зберегти квоту на рівні 30 млн барелів на день. Це рішення зумовило подальше падіння світової ціни на вуглеводні. Фундаментальна причина падіння цін - перевищення пропозиції над попитом. У грудневій доповіді ОПЕК прогнозується, що попит на нафту в 2015 році виявиться мінімальним за 12 років.

Читайте такожРосія готує новий стрес-сценарій з ціною нафти в $40До складу ОПЕК входять 12 країн: Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Венесуела, Катар, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія, Еквадор і Ангола. Штаб-квартира розташована у Відні. Росія, Мексика, Єгипет і Оман є країнами-спостерігачами при ОПЕК.