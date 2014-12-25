Москаль: на складах Луганщини мертвим вантажем лежить 140 тис. тонн вугілля

На складах у Луганській області знаходиться більше 140 тисяч тонн необхідного для ТЕС вугілля.

Про це повідомляється на офіційному сайті голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

«В той час, коли на теплоелектростанціях України катастрофічно не вистачає вугілля, і по всій Україні закликають до жорсткої економії електроенергії, на складах «Первомайськвугілля» знаходиться 55 тисяч тонн незатребуваного вугілля, а на складах «Лисичанськвугілля» — 87 тисяч тонн незатребуваного вугілля. Для порівняння — 40 залізничних вагонів вміщають усього 2 тисячі 300 тонн вугілля», - зазначає Москаль.

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За його словами, об’єднання «Первомайськвугілля» та «Лисичанськвугілля» в Луганській області стали заручниками невдалого менеджменту в Україні.

«Україна потребує вугілля, яке через транспортний колапс на “Укрзалізниці” лежить мертвим вантажем на складах у Луганській області, а шахтарі, які видобули це вугілля, не отримують гроші. На сьогодні уряд заборгував «Первомайськвугіллю» та «Лисичанськвугіллю» 120 мільйонів гривень заробітної плати. Донецька залізниця, управління якої залишилося в окупованому так званою ДНР Донецьку, не може виконувати свої функції на підконтрольній Україні території й вивезти вугілля зі складів. Через відсутність дизпалива зупинені практично всі приміські дизель-поїзди», - додає голова ОДА.

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Москаль пропонує Міністерству інфраструктури України розв’язати проблему шляхом від’єднання від Донецької залізниці залізничної інфраструктури, що залишилася на контрольованій Україною території Луганської області, й приєднати її до Південної залізниці, управління якої знаходиться в Харкові.

«Я направив відповідного листа прем’єр-міністру України з прохання невідкладно вирішити порушені в ньому питання», - резюмував Москаль.