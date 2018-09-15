Коболєв: зупинити проект Північний потік-2 може лише загальноєвропейське енергетичне законодавство

На думку голови «Нафтогазу України», конкурувати з Північним потоком-2 нижчими тарифами не вдасться через його політичну вмотивованість.

Щоб зупинити проект Північний потік-2, достатньо застосувати до нього загальноєвропейське енергетичне законодавство.

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Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на конференції в Києві. Він наголосив, що будівництво Північного потоку-2 є політично вмотивованим – у випадку втілення проекту конкурувати з ним, пропонуючи нижчі тарифи, не вдасться,.

«Якщо ми подивимося на Північний потік-1, то коли його будували, Україна мала найнижчі тарифи з усіх європейських країн. Все одно проект реалізували, всі обсяги газу, які пішли через Північний потік-1, перекинуті з нашої системи», – сказав він.

При цьому Коболєв підкреслив, що, Північний потік-2 не має економічних переваг, проте створює величезні геополітичні загрози.

Північний потік-2 – набагато ширша проблема, ніж газове питання. Це безпека України і не буде перебільшенням сказати, що для нас – це питання виживання. Якщо не буде транзиту, то ми впевнені – це стане відчиненими дверима до повномасштабної військової агресії проти України … Це питання не тільки грошей України, чи «Нафтогазу». Безпеки не тільки нашої, а й ЄС», - підкреслив він.

«Зараз між Росією і ЄС знаходиться Україна, яка бореться за незалежність та намагається захистити себе, але одночасно захищає і ЄС. Якщо нас не буде як елементу цього захисту, то не буде нікого», – додав голова «Нафтогаз України».

При цьому Коболєв нагадав про законодавство з регулювання внутрішнього енергетичного ринку «Третій енергетичний пакет ЄС», укладене ще в 2009 році.

«Якщо говорити про позицію Німеччини – мене завжди дивувало, що уряд Німеччини постійно наполягав на тому, щоб «Третій енергетичний пакет ЄС» не застосовувався до Північного потоку-2 … Було б набагато більш прагматично сказати: нам потрібен газопровід, але ми хочемо, щоб застосовувався «Третій енергопакет» … Це б обмежило монопольну позицію Росії при транспортуванні газу до ЄС. Це було б більш зрозумілою позицією, яка враховує інтереси всіх компаній, які працюють в Росії, і це абсолютно логічно», - додав він.

Голова правління «Нафтогазу України» висловив припущення, що в основі такої позиції лежить страх.

«Німецькі політики пропонують «Третій енергопакет» не застосовувати в цьому випадку. Я знаю чому. Якщо вони скажуть про застосування – пан Путін буде дуже не радий. А вони не хочуть розчаровувати росіян, вони їх бояться. Думаю, це основний двигун цього проекту. Тому що Росія використовує різні інструменти для впливу на політичні процеси – ми бачили це в Британії, бачимо в Німеччині. Ми бачимо цей страх. Я думаю, це такий російський блеф, з яким треба боротися», - підсумував Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, проектом Північний потік-2 передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим Північним потоком-1.

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва Північного потоку-2.

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту Північний потік-2.

Водночас глава МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво Північного потоку-2 в обхід України.