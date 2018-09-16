«Нафтогаз» порахував збитки України від будівництва «Північного потоку-2»

Наразі Україна отримує близько 3 млрд доларів на рік за рахунок транзиту.

Збитки України від будівництва російським "Газпромом" газопроводу "Північний потік-2" можуть сягнути 3 млрд доларів на рік.

Про це 15 вересня заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час виступу на форумі. Про це пише "Економічна правда".

"Північний потік-2" – набагато ширша проблема, ніж просто газове питання. Воно стосується безпеки України і не буде перебільшенням сказати, що для нас це питання виживання", - сказав Коболєв.

Якщо в нас не буде газового транзиту, це відкриє двері для повноцінного військового вторгнення Росії в Україну. Це не тільки питання грошей "Нафтогазу" чи України, але й питання безпеки. Не тільки нашої, а й всього Євросоюзу", - наголосив голова НАК.

За його словами, наразі Україна отримує близько 3 млрд доларів на рік за рахунок транзиту.

"Якщо "Північний потік-2" зараз запуститься, то через 2 роки проект може буди завершений. Як тільки це станеться, всі розрахунки показують, що транзиту газу через Україну більше не буде", - сказав Коболєв.

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Він наголосив, що в такому разі частина транзиту перейде на "Турецький потік", все інше – на "Північний потік-2".

"Для нас це буде величезна втрата – 3 млрд доларів або 3% нашого внутрішнього валового продукту, це величезна сума", - підсумував керівник "Нафтогазу".

Наприкінці липня компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", по якому природній газ буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину.

У серпні почнуться роботи по безпосередній укладці труб. Спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", проти якого різко виступають Україна, країни Балтії і Польща та США, планується завершити до кінця 2019 року.