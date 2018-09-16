Окупанти попередили жителів Криму про перебої зі світлом

Також в "Крименерго" попередили жителів півострова про планові відключення світла в жовтні.

У Сімферополі та Сімферопольському районі з 17 вересня по 26 жовтня можуть спостерігатися перебої з електропостачанням через роботи на Таврійській ТЕС, повідомляє «Крименерго».

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«У рамках забезпечення схеми видачі потужності другого блоку Таврійської ПГУ-ТЕС – спорудження заходів існуючих ліній електропередачі на нову теплову електростанцію. Для їх підключення необхідно розрізати три ЛЕП 110 кВ: Сімферопольська – Кубанська, Сімферопольська – Східна і Сімферопольська – Мар'їно», – йдеться в повідомленні, передають «Крим.Реалії».

За даними підприємства, в даний момент приведені в готовність всі резервні джерела електрозабезпечення.

Також в «Крименерго» попередили жителів півострова про планові відключення світла в жовтні.

Нагадаємо, в червні 2018 року Міністерство енергетики Росії повідомило, що будівельні роботи на Севастопольській та Сімферопольській електростанціях в анексованому Криму «в цілому завершені».

У Сімферополі і Севастополі російський «Технопромекспорт» будує дві теплові електростанції сумарною потужністю 940 МВт. Введення в експлуатацію перших двох блоків станцій було заплановано на першу половину 2018 року.

У червні 2017 року розгорівся скандал з поставками до Криму турбін німецької фірми Siemens, які необхідні для будівництва ТЕС. Siemens оскаржує в суді перевезення турбін до Криму, оскільки це заборонено санкціями Євросоюзу.

У липні 2017 року голова Міністерства енергетики Росії Олександр Новак заявив, що теплоелектростанції в Криму побудують, навіть якщо компанія Siemens відкличе турбіни, які були поставлені на півострів.

У Криму, незважаючи на запуск четвертої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії та енергомостом із Кубані.