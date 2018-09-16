СБУ підписала Меморандум про кібербезпеку з«Укренерго» та «Укргідроенерго»

Документ має забезпечити обмін інформацією з СБУ щодо кібернетичних загроз з використанням платформи MISP-UA зі стратегічно важливими підприємствами енергетичної галузі України.

Служба безпеки України підписала Меморандум з національною енергетичною компанією «Укренерго» та приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» для розбудови ефективної системи кібербезпеки держави.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Документ має забезпечити обмін інформацією з СБУ щодо кібернетичних загроз з використанням платформи MISP-UA зі стратегічно важливими підприємствами енергетичної галузі України. Обмін матеріалами, зокрема технологічною інформацією про реалізовані та потенційні кіберзагрози відбуватиметься в режимі реального часу. Така міжвідомча взаємодія сприятиме ефективному реагуванню з боку української спецслужби на кібернетичні атаки, насамперед високого ступеня складності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники, використовуючи деструктивне програмне забезпечення «Black Energy» неодноразово здійснювали кібератаки на комп’ютерні мережі об’єктів української енергетики.

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Раніше співробітники Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ на базі платформи з відкритим програмним кодом MISP (Malware Information Sharing Platform), створили систему збору і обробки інформації щодо інцидентів кібербезпеки та обміну технічними даними про ідентифікатори компрометації інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури між суб’єктами сектору безпеки в режимі реального часу. Ця платформа широко використовується в усьому світі, а також відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО і застосовується основними міжнародними суб’єктами у сфері кібербезпеки FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.