Українські сховища газу заповнили на 50%

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися майже в 2,1 раза - до 15,4 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшився в 2,08 раза, або на 8 млрд куб. м, - до 15,43 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 вересня по 15 вересня в сховища було закачано 802 млн куб. м газу.

Станом на 15 вересня запаси газу в ПСГ становлять 15,43 млрд куб. м, що на 1,3%, або на 201 млн куб. м менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (15,63 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 15 вересня Україна імпортувала 548,2 млн куб. м газу (з них 371,2 млн куб. м - через Словаччину, 172,2 млн куб. м - через Угорщину, 4,8 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 15 вересня становив 862,4 млн куб. м, а транзит - 3,62 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 15 вересня українські газові сховища заповнені на 49,9%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу – 14,7 млрд куб. м.