Ахметов шантажує українців віяловими відключеннями, захищаючи свої надприбутки зі схеми "Роттердам+" - Лещенко

Вже з 1 жовтня цього року в Україні планується чергове підвищення цін на електроенергію через те, що Ахметов не бажає "ділитися надприбутками", заявляє народний депутат.

Український олігарх Рінат Ахметов шантажем захищає схему "Роттердам+", запроваджену за сприяння президента Петра Порошенка, погрожуючи відключенням електроенергії по всій країні.

Про це заявив у програмі "Чесна політика" народний депутат Сергій Лещенко, наголосивши, що "нагинати" український ринок енергетики в інтересах теплової генерації, тобто Ріната Ахметова, допомагає АП, тим часом як інші галузі - атомна та гідроенергетика - "ледь жевріють".

Лещенко пояснює, що український енергоринок діє за принципом "спільного котла", куди стікаються гроші усіх споживачів і далі вже діляться між енергетичними компаніями. При цьому найбільша частина коштів ринку дістається компанії Ахметова, хоча виробляє вона лише третину електроенергії.

"В який спосіб відбувається розподіл грошей з енергоринку? Через тарифи. Якщо стоїть задача, щоб більше грошей дісталося тепловій енергетиці, бо там діє схема Ахметова-Порошенка, то на ТЕС ставлять вищий тариф. Відповідно, меншим тариф стає для тих, у кого немає таких козирних лобістів. Через ненаситність Ахметова та його партнери з Банкової на сухому пайку тримають... правильно, державні компанії, які теж утримуються за рахунок тарифу. За старим принципом – державне значить нічиє, а тому – не шкода", - каже Лещенко.

В першу чергу, наголошує нардеп, ідеться про державні атомні електростанції – а це компанія "Енергоатом", яка виробляє більшу половину електроенергії в Україні, і державні компанії "Укргідроенерго" та "Укренерго.

"Тобто, щоб добитися підвищення тарифів для державних компаній, треба знизиться тариф для теплових електростанцій. Читай – трошки обрізати апетити Ахметова в отриманні ним пайки "енергетичного общака", - каже Лещенко.

"У 2017 році з роботи звільнилося понад 1700 атомщиків, працівники масово виїжджають за кордон. Зокрема на Білоруській АЕС із 8 змін, що готують атомну станцію до експлуатації, 4 зміни вже повністю сформовано із українського персоналу.

Тому в березні цього року "Енергоатом" запросив підвищення свого тарифу на третину, мотивуючи потребою підняти зарплати атомщикам. Також про підвищення тарифу попросили державні Укргідроенерго та Укренерго. Регулятор енергетики спочатку навіть пішов назустріч цим компаніям. Так, тариф Енергоатому планували підняти на 16,2%. Але влітку, всередині серпня, коли мали затверджувати проекти цих рішень, Нацкомісія несподівано зняла з розгляду питання, яким державні компанії мали отримати трохи більше грошей з общака енергетики" - пояснює Лещенко.

На його думку, причина в тому, що "в гру вступив Рінат Ахметов", адже підвищення тарифів для державних атомщиків, гідроенергетики та магістральних мереж означало, що він отримає менше грошей.

За словами Лещенка, розробляється сценарій чергового штучного підвищення цін на електроенергію в Україні вже з 1 жовтня цього року.

"Здавалося би, тепер з огляду на критичну ситуацію в державних енергокомпаніях, Ахметов міг би частково поступитися, і саме це мав би зробити справжній державний регулятор. Але не тоді, коли він керується з Банкової. Там не могли допустити, щоб Порошенко та Ахметов як головні пайщики теплової енергетики недозаробили декілька мільярдів гривень", - каже Лещенко.

За його словами, щоб "озброїти чиновників псевдо-аргументами", ДТЕК нібито написав темники для Банкової та Грушевського, де вдався до відвертого шантажу.

"Вугілля для теплових електростанцій Ахметова насправді постачається із його ж шахт в Україні, де собівартість складає біля 1100 гривень за тону, вони ж продовжують наполягати, щоб вугілля спалювалося з розрахунку 2500 гривень за тонну. А тому, проводить далі Ахметов, якщо відбудеться зниження тарифу для нього на користь державних атомщиків, то бідний нещасний Ахметов буде не здатний закупити та поставити на свої станції близько 3 мільйонів тон вугілля. Як наслідок, на складах виникне дефіцит, деякі електростанції зупиняться, відбудеться зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями, а в кінці цього фільму жахів – віялові відключення електроенергії для споживачів", - пояснює Лещенко.

За його словами, не бажаючи "приборкати апетити та поділитися надприбутками" на користь державних компаній, Рінат Ахметов запропонував підвищити ціну електроенергії для всіх.

"Як результат, він не втрать ні копійки зі свого корупційного клондайка, а підвищення тарифів для атомщиків та гідроелектростанцій закриють за рахунок усіх нас як споживачів", - каже Лещенко.

"Можна очікувати, що вже з 1 жовтня вкотре буде підвищено оптову ціну електроенергії та відповідно – тарифи для всієї країни – вже вдруге протягом року. І, в обмін на шантаж ДТЕК, уже придумали декілька сценаріїв підвищення для тепловиків – від 5,2% до 19,9%. Мета Ахметова – щоб уже за два тижні, у четвертому кварталі року його тариф підняли на 16,7% – з 1,8 гривень до 2,1 гривень. За цими цифрами – ну, подумаєш, 30 копійок за кіловат-годину більше! – величезні суми додаткових грошей конкретному олігарху та його тіньовому партнеру", - заявляє народний депутат.