Ціни на нафту знижуються п'ятий тиждень поспіль

Ціни на нафту зростають за рахунок поліпшення економічних показників США, але завершать зниженням п'ятий тиждень поспіль, повідомляє Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,09 до $60,33 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,07 до $55,91. З початку тижня Brent подешевшала на 1,6 відсотка, а WTI - на 0,9 відсотка.

Японія в листопаді знизила імпорт нафти на 17,3 відсотка у порівнянні з минулим роком. Запаси нафти в США зросли на 7,3 мільйона барелів минулого тижня, повідомило Управління енергетичної інформації, за прогнозу зниження на 2,3 мільйона барелів.

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"Ціни вперто тримаються вище рівнів підтримки і залишаться там у святкові дні. Після подібних даних про запаси ціни повинні були впасти нижче рівнів підтримки, але тиск, мабуть, недостатній. Ми пояснюємо це покриттям коротких позицій наприкінці року: "ведмеді" закривають позиції перед святкуванням Нового року", - йдеться у звіті Phillip Futures.