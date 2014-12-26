Саудівська Аравія заклала в бюджет нафту по $80

Влада Саудівської Аравії вважаэ, що в 2015 році середня ціна на нафту складе $80 за барель. Саме така цифра була закладена в прийнятий напередодні бюджет країни, повідомляє Bloomberg з посиланням на колишнього радника уряду країни по економіці Джона Сфакіанікса.

Відзначається, що в бюджет 2014 року, доходи якого на 89% залежать від нафти, закладена ціна в $103 за барель, пише «Газета.Ru»

Ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent у Лондоні у п'ятницю зросла до $60,50. Ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI в Нью-Йорку піднялася до $56,12.

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Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія прийняла держбюджет на наступний рік з рекордним дефіцитом у $38,6 млрд. Дефіцит викликаний різким падінням цін на нафту.

При цьому держвидатки на 2015 рік встановлено на рівні $229,3 млрд, доходи держави прогнозуються на рівні $190,7 млрд.