Кабмін домовився з МВФ про підвищення ціни на газ - глава "Нафтогазу"

При цьому Коболєв уточнив, що темп зростання ціни на газ для населення зараз обговорюється.

Уряд України на переговорах з Міжнародним валютним фондом досяг принципової домовленості про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року.

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Про це під час форуму Європейської Бізнес Асоціації повідомив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, передає кореспондент УНІАН.

"Принципова домовленість щодо поступового збільшення ціни і виведення українського ринку на так званий повний імпортний паритет до квітня 2020 року - є", - сказав він.

Коболєв уточнив, що темп зростання ціни на газ зараз обговорюється.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна має переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.