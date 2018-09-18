Нацкомісія збільшила тариф "Енергоатому" на електроенергію АЕС

Зростання тарифу пов'язане із збільшенням фонду оплати праці.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила з 1 жовтня цього року тариф Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на відпуск електроенергії атомними електростанціями на 3,2% - до 55,76 копійки/кВт-год.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Згідно з документом, зростання тарифу пов'язане із збільшенням фонду оплати праці на 194,15 мільйона гривень.

У свою чергу, як зазначено в проекті рішення, "Енергоатом" пропонував збільшити тариф на 32,3% - до 71,5 копійки/кВт-год, при цьому збільшення фонду оплати праці передбачалося на 3 мільярди гривень.

Також НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на виробництво теплової енергії для "Енергоатому" на 1,27% - до 87,09 гривні/Гкал.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року НКРЕКП затвердила тариф "Енергоатому" на вироблену АЕС електроенергію на 2018 рік на рівні 54,03 копійки за кВт-год, тоді як компанія подавала свої розрахунки зі ставкою 83,8 копійки за кВт-год.

У 2017 році "Енергоатом" отримав 1,3 мільярда гривень збитку, тоді як 2016 рік підприємство завершило з чистим прибутком 232,8 мільйона гривень.

12 липня голова "Енергоатому" Юрій Недашковський заявив, що минулий склад Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, загнав компанію в штучні збитки. У середині березня він говорив про те, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії не покриває її мінімальних потреб, зокрема, на закупівлю ядерного палива поточного року не вистачає 1,436 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.