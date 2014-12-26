Росія через низькі ціни на нафту може скоротити видобуток

Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович розповів в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» в четвер, 25 грудня, про можливе скорочення нафтового видобутку в Росії.

«У нас можуть неминуче скоротитися обсяги видобутку через низькі ціни (на нафту - ред.)", - розповів він.

Віце-прем'єр підкреслив, що скорочення буде максимум на кілька відсотків. Також він згадав про наявність «песимістичних сценаріїв», в яких у найближчі 2-3 роки рівень видобутку нафти скоротиться на 5-10%.

Причиною можливого зниження рівня видобутку нафти Дворкович назвав низькі ціни на нафту і скорочення кількості інвестицій в шельфові та «інші проекти».

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Він повідомив, що в даний час рівень видобутку нафти зафіксувався на позначці у понад 500 мільйонів тонн на рік, передає «Дождь».

27 листопада Організація країн-експортерів нафти на конференції у Відні заявила про відмову знижувати рівень видобутку нафти, після чого нафтові ціни почали стрімке падіння. Агентство Bloomberg повідомляло, що ціни досягли мінімальної позначки з 2009 року.