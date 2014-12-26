Російські компанії вдвічі занизили масштаби розливу нафти в Чорному морі - екологи

«Транснефть» і «Роснефть» із запізненням у 14 годин повідомили про розгерметизацію трубопроводу, що призвела до витоку нафти, при цьому багаторазово занизивши обсяг розливу. Це призвело до забруднення 15 км чорноморського узбережжя.

WWF Росії володіє інформацією, що розлив стався близько 01:30 24 грудня, а до державних служб та ЗМІ інформація потрапила лише близько 15:30 того ж дня.

Радник президента «Транснефти» Ігор Дьомін повідомив агентству РБК, що розгерметизація сталася під час заповнення нафтою останньої ділянки нещодавно збудованого «Роснефтью» нафтопроводу. Він уточнив, що, за попередніми даними, вилилося 8,4 куб. м нафти.

Наявна у WWF інформація про площу й характер забруднення акваторії свідчить про те, що обсяг розливу на 2 порядки більший і за попередніми оцінками сягає 500-700 тонн.

«Дії «Роснефти» і «Транснефти» в перші години після аварії повторюють застарілу проблему галузі - несвоєчасне оповіщення відповідних служб і заниження масштабів розливу. А це ключові фактори, що визначають ефективність реагування, - говорить Олексій Книжников, керівник програми з екологічної політики ПЕК WWF Росії. - Необхідно, щоб наглядові органи нарешті навели порядок і не допускали повторення таких ситуацій у майбутньому».

Читайте такожЧерез витік нафти в Чорне море в російському Туапсе ввели режим НСЧорноморське узбережжя є місцем масової зимівлі водоплавних і навколоводних птахів, і нафторозлив несе реальну загрозу їх загибелі. Під час розливу 2000 тонн нафти в Керченській протоці наприкінці листопада 2007 року загинули десятки тисяч птахів.

«У даний час ми оцінюємо ситуацію з погляду необхідності порятунку птахів, - продовжує Книжников. - На жаль, незважаючи на наші численні звернення, в країні так і не створена система запобігання загибелі тварин у випадку нафторозливів, і ми знову можемо розраховувати лише на сили громадських організацій і волонтерів».

WWF Росії звернувся в Інженерно-технологічний центр «СканЕкс» для отримання оперативної супутникової інформації, щоб уточнити масштаби забруднення та його динаміку. Державні служби охорони природи країни такої системи і досі не мають.

Довідка. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) - одна з найбільших незалежних міжнародних природоохоронних організацій, яка об'єднує близько 5 мільйонів постійних прихильників і працює більш ніж в 100 країнах.

Головна мета WWF - збереження біологічного розмаїття Землі.