Южно-Українська АЕС відключила другий енергоблок для ремонту на п'ять діб

Южно-Українська атомна електростанція відключила від енергосистеми країни другий енергоблок для проведення поточного ремонту тривалістю 5 діб, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«26 грудня о 9:51 другий енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергомережі України для проведення поточного ремонту відповідно до раніше узгодженої заявки. Причиною ремонту стало порушення в роботі системи охолодження підігрівача низького тиску №2 турбоустановки», - повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Згідно з повідомленням, ремонт триватиме до 31 грудня 2014 року.

При перехідних процесах відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Енергоблок №3 перебуває в плановому ремонті. Енергоблок №1 працює без зауважень у заданому режимі.

Радіаційний фон на проммайданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).