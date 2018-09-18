Коболєв звинуватив газзбути в махінаціях із субсидіями

За словами голови «Нафтогазу», приведення норм споживання газу субсідіантов до показника громадян непільгових категорій допоможе заощадити близько 1 млрд дол. на рік.

Приведення норм споживання газу для жителів України, які отримують субсидії, до показників споживання громадян непільгових категорій допоможе заощадити близько 3 млрд куб. м блакитного палива на рік, що в нинішніх цінах становить близько 1 млрд доларів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму Європейської Бізнес Асоціації заявив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв.

За словами Коболєва, з 11 млрд куб м газу, які споживає населення України, як мінімум 6 млрд куб. м припадає на субсідіантов, причому, за статистикою, їх рівень споживання блакитного палива в два рази вищий, ніж у тих, кому держава не платить субсидії.

«Якщо ми зробимо припущення, що реформа ринку газу привела б цей сегмент споживання на рівень тих, хто сам платить за газ, - це мінус 3 млрд куб. метрів з споживання України. За поточною ціною 3 млрд куб. метрів газу - це мільярд доларів, який ми прибираємо з платіжного балансу і зменшуємо навантаження на валюту, від чого залежимо ми всі», - сказав він.

При цьому Коболєв також зазначив, що облгаззбути часто завищували показники споживання, підтвердженням чому є інформація про те, що одна з цих структур «подавала» газ за фіктивними адресами. З огляду на це, пріоритетним питанням для «Нафтогазу» він назвав викоренення корупції й посередників на ринку, а питання ціни на газ для населення є «вторинним».

«Для нас пріоритет - зміна структури поставки газу населенню і усунення посередників у вигляді газзбутів. Вони створюють шалені проблеми, є неефективними, вони не виконують свою функцію і винні нам шалені кошти», - сказав голова «Нафтогазу», додавши, що сподівається на вирішення цієї проблеми в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співробітництва з МВФ Україна повинна була переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співробітництва і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. В 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.