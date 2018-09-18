Орбан попросив Путіна постачати газ до Угорщини в обхід України, продовживши «Турецький потік»

Росія і Угорщина домовилися про параметри поставок російського газу на 2020 рік.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив президента Росії Володимира Путіна поставляти газ до Угорщини в обхід України, продовживши газопровід «Турецький потік».

Читайте такожОрбан на переговорах із Путіним заявив, що Угорщині "потрібні добрі партнери"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Орбан заявив на прес-конференції за підсумками переговорів із Путіним.

«Не секрет, що Угорщина хоче, щоб, коли з півдня у напрямку до Угорщини буде побудовано газопровід, він далі проходив би через Угорщину. Це буде прекрасна можливість для Угорщини, і я попросив пана президента, щоб він серйозно подумав про цю можливість», - сказав Орбан.

За його словами, Росія і Угорщина домовилися про параметри поставок російського газу на 2020 рік.

У свою чергу Путін заявив, що одна з сухопутних ниток «Турецького потоку» в майбутньому може пройти через Угорщину.

«Не виключаю, що після завершення будівництва «Турецького потоку» одне з сухопутних продовжень цього газопроводу може пройти і через Угорщину», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Турецький потік» - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини із суміжними країнами.

Планується, що першою ниткою транспортуватиметься газ для турецького ринку, другою - до країн Південної й Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік.

Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року. За даними «Газпрому», обидві нитки газопроводу планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.