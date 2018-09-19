Аналітик спрогнозував різке зростання цін на бензин в Україні до кінця року

За словами експерта, сьогодні на ціни на нафту тиснуть два фактори.

В Україні до кінця 2018 року вартість бензину А-95 подорожчає на 60 коп./л. Такий прогноз актуальний за умови стабільного курсу долара і вартості нафти марки Brent у межах 78 $/бар.

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Про це в коментарі виданню «Обозреватель» заявив аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун. "Якщо нафта Brent закріпиться на рівні 78 $/бар., що вище приблизно на 2%, ніж у травні-червні, а гривня залишиться на рівні 28,2, бензин і ДТ можуть подорожчати ще на 60 коп./л, з 31,4 до 32 грн/л для А-95 і 29,7 грн/л для ДТ", - прогнозує експерт.

Зараз на ціни на нафту тиснуть два фактори:

- бажання Саудівської Аравії утримати Brent у діапазоні $70-80 / бар.

- побоювання фінансових ринків у зв'язку з торговельними війнами.

"Висока ймовірність, що нафта Brent не перевищить 80 $/бар... Це обмежить ціну на паливо в Україні вищезгаданими рівнями (32 грн/л для А-95 і 29,7 грн/л для ДТ). Однак при зміні курсу гривня/$ реакція цін на паливо буде неминучою", - пояснив аналітик.