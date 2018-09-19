Україна збільшила імпорт нафти

Основні поставки нафти в Україну було здійснено з Азербайджану й Алжиру.

Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату на 288,7 млн дол., що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Загалом за 8 місяців 2018 року було імпортовано 522,6 тис. тонн сирої нафти і газового конденсату.

Основні поставки нафти (94,9%) було здійснено з Азербайджану - на суму 274 млн дол., Алжиру (2,49%) - 7,176 млн дол., Ірану (1,76%) - 5,094 млн дол., з інших країн було поставлено сировини на 2,45 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2017 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату на 442,2 млн дол., що в 2,5 разу більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Основні поставки нафти (85,2%) були з Азербайджану - на 376,8 млн дол., Ірану (8,5%) - 37,7 млн дол. і Казахстану (3,9%) - 17,5 млн дол. З інших країн було поставлено сировини на 10 млн дол.