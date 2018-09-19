«Нафтогаз» витратить на пошук топ-менеджерів 22 мільйони

Всього компанія шукає 6 керівників вищої ланки.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила тендер на закупівлю послуг рекрутингового агентства з пошуку керівників вищої ланки з очікуваною вартістю закупівлі 22 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Відповідно до тендерної документації, "Нафтогаз" шукає 6 керівників вищої ланки. Термін надання послуг - до 31 грудня 2019 року

Також зазначено, що рекрутингове агентство відбирає кандидатів, проводить співбесіди, формує короткий список кандидатів (3-5 осіб) терміном до 35 робочих днів з дати узгодження профілю посади. Після цього перевіряє рекомендації кращих кандидатів з короткого списку та організовує їх супровід до моменту працевлаштування кандидата.

У разі необхідності, рекрутингова компанія повинна замінити кандидата протягом гарантійного терміну.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році «Нафтогаз» сплатив до держбюджету понад 100 млрд грн податків та дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн.