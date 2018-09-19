Трамп не планує вводити санкції проти "Північного потоку-2" – МЗС Польщі

При цьому віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що Польща за підтримки Сполучених Штатів "близька до блокування" проекту.

Лідери США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда у Білому домі обговорили питання газопроводу "Північний потік-2". Трамп дав зрозуміти, що санкції проти компаній-учасниць проекту не заплановані.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише "Польське радіо".

"Ніщо не означало, що такі санкції будуть тут оголошені. Тут важливе значення має ставлення Сполучених Штатів, президент Дональд Трамп повторив негативну оцінку цього проекту" - сказав Чапутович, який під час липневого візиту до США говорив, що американці не виключають використання санкцій для блокування Nord Stream 2.

При цьому віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що Польща за підтримки Сполучених Штатів "близька до блокування" проекту.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США заявили, що можуть запровадити санкції проти енергетичних компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».