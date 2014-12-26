У Ахметова запевняють, що світло Криму відключили за розпорядженням "Укренерго"

Крим відключено від енергосистеми України 26 грудня за розпорядженням держкомпанії "Укренерго", що експлуатує всі магістральні лінії електропередач країни, йдеться в повідомленні ДТЕК.

"О 13:50 магістральну лінію електропередачі ВЛ-330 кВ Каховська — Джанкой, яка була на даний момент єдиною лінією, що живить Крим, відключено за розпорядженням НЕК «Укренерго», - йдеться в повідомленні ДТЕК

Раніше, 26 грудня з 8:12 у Криму застосовувалися графіки аварійних відключень.

Як зазначають у компанії, станом на 14:20 електроенергію у розмірі 196 МВт виробляють генеруючі підприємства Криму.

Читайте такожОкупаційна "влада" відключатиме світло в Криму через аварії на місцевих ТЕЦ"У електричних мережах енергопостачальної компанії "ДТЕК Крименерго" технологічних порушень не було. Все устаткування перебуває в справному стані. Як тільки електроенергія надійде на магістральні лінії й підстанції, що належать державному унітарному підприємству республіки Крим «Крименерго», енергопостачальник — "ДТЕК Крименерго" — підключить усіх клієнтів", - підкреслюється в повідомленні ДТЕК.