Україна імпортувала газу на $1,5 мільярда

Найбільші обсяги газу до України поставили зареєстровані в Швейцарії компанії.

Україна в січні-липні 2018 року імпортувала 5,3 мільярда кубометрів природного газу на загальну суму 1,5 мільярда доларів, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили до України 2,1 мільярда кубометрів газу на 590,7 мільйона доларів, з Німеччини було поставлено 1,8 мільярда кубометрів на 513,6 мільйона доларів, з Польщі – 438 мільйонів кубометрів на 130 мільйонів доларів, Великобританії - 345,4 мільйона кубометрів на 95 мільйонів доларів, Чехії – 169,5 мільйона кубометрів на 46,4 мільйона доларів, з Угорщини – 164,6 мільйона кубометрів на 44,8 мільйона доларів, зі Словаччини – 89 мільйонів кубометрів на 24 мільйони доларів, з Люксембургу – 70 мільйонів кубометрів на 20 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, в 2017 році – 13,9 мільярда кубометрів. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 мільярда доларів.