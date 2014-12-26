У Криму вимкнули електрику через перевищення лімітів - Міненергетики

Про це заявила начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Міністерства палива й енергетики України Ганна Дудка, передає Радіо Свобода.

За її словами, причина відключення у пʼятницю аналогічна до тієї, що була 24 грудня, коли півострів також на кілька годин залишився без світла. Представниця Міненергетики України пояснила, що рішення про відключення подачі електроенергії приймає черговий диспетчер «Укренерго» у випадку виявлення перевищення споживання.

Читайте такожКрим знову знеструмили

Раніше у пʼятницю енергокомпанія ДТЕК, до складу якої входить, зокрема, і «Крименерго», пояснила відключення світла на півострові відповідним рішенням «Укренерго».

Самопроголошена влада Криму у пʼятницю звинуватила керівництво України у знеструмленні півострова без попередження.