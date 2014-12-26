Порошенко заявив про розблокування поставок російського вугілля в Україну
19:00, 26 грудня 2014Енергетика
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Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з новопризначеними головами ОДА заявив про розблокування поставок російського вугілля в Україну.
Поставки вугілля із Росії розблоковані - Порошенко / УЗ
"Сьогодні вже пішли перші ешелони, які забезпечать сталу роботу електростанцій, - сказав Порошенко. - Це - перший крок, який дозволить підвищити якість роботи енергетичної системи".
Також, за словами глави держави, сьогодні повинні бути забезпечені перетоки електроенергії в Україні, що дозволить суттєво скоротити ризики віялових відключень у часи пікових навантажень.
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