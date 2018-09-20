НКРЕКП виступає за підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі до 1 липня 2019 року

ДТЕК Ріната Ахметова завдяки формулі «Роттердам +» до 1 липня додатково заробить понад 10 млрд грн.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг виступає за ліквідацію перехресного субсидування, при якому занижені тарифи для населення покриваються за рахунок високої вартості електрики для промисловості, до 1 липня 2019 року шляхом підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі.

Про це в ході прес-конференції повідомив член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Коваленко.

«Болючим питанням нового ринку є перехресне субсидування. На сьогоднішній день 50% вартості електричної енергії відшкодовується (промисловістю) споживачам», - зазначив Коваленко.

«На мій погляд, це питання може бути вирішене тільки одним шляхом. Це одночасне прийняття рішень про підвищення тарифів для населення і прийняття рішення урядом про впровадження дієвої системи субсидування для незахищених верств населення ... Ми повинні таким чином врегулювати це непросте питання для країни, але його необхідно вирішити для впровадження нового ринку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок електроенергії». За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії і її поставок для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність, і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню вибирати різних постачальників електроенергії.

Для запуску нової моделі ринку в середині березня 2018 році НКРЕКП прийняла пакет вторинного законодавства. Згідно з прийнятими документами, перші торги електроенергією в п'яти новостворених сегментах ринку повинні стартувати з 1 липня 2019 року.

У березні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, в якій закладена ціна на вугілля, визначена за формулою «Роттердам+» ( "вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну") ..

Через застосування цієї формули теплова генерація, яка належить в основному бізнесменові Рітанту Ахметову, продають електроенергію значно дорожче.

Багато депутатів і експертів критикують формулу «Роттердам+», справедливо вказуючи, що вугілля не купується в порту Роттердам і тим більше не транспортується звідти в Україну.

Зокрема, експерт в енергетичній сфері, глава «Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг» Андрій Герус заявив, що дія формули "Роттердам +" до 1 липня 2019 року принесе 10 млрд грн для енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.