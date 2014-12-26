Україна відновила постачання електроенергії в окупований Крим

19:39, 26 грудня 2014
Енергетика
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Подача електроенергії у Крим від 17.07 відновлена.

Фото УНИАН

"О 17.07 подача електроенергії у Крим відновлена, на даний момент відновлюється енергопостачання Севастополя у штатному режимі", - повідомили у прес-службі ПАТ "Севастопольенерго".

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