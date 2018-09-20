Викрито схему покупки "енергетичним гігантом" неіснуючого вугілля

Фіскальна служба викрила схему купівлі вугілля "енергетичним гігантом" у фіктивних фірм, які не здійснюють його видобуток. Дана схема "коштувала" бюджету в 51 мільйон гривень.

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби викрив схему купівлі вугілля підприємством теплової генерації у фіктивних фірм, які не здійснюють його видобуток, повідомляє прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, за результатами моніторингу господарської діяльності підприємств енергетичної галузі фахівцями Офісу встановлено, що актуальним питанням на сьогоднішній день є відпрацювання операцій з придбання вугілля невстановленого походження.

"Як приклад, одним із підприємств теплової генерації, яке забезпечує електроенергією всю Центральну Україну і частину Східної в період 2016-2017 років здійснювалася закупівля вугілля різних марок у підприємств, які фактично не здійснюють видобуток, а формують податковий кредит через низку фіктивних фірм", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що в дану схему залучені п'ять контрагентів, які перебувають на обліку в різних регіонах України, проте мають загальну ознаку фіктивності.

Зокрема, ці фірми не звітують, не знаходяться за місцем реєстрації і мають кримінальну, податкову історію.

"Зазначені операції з такого роду контрагентами нереальні і не підтверджують істинного джерела первинного походження вугілля", - уточнили в Фіскальної службі.

Також зазначено, що на сьогоднішній день продовжується відпрацювання зазначеної схеми, за якої втрати бюджету становлять близько 51 мільйон гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає услід за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.