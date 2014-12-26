На атомних станціях України 25 грудня вироблено 281 млн кВт/год електроенергії

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Станом на 26 грудня в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС - 3-тя доба планового ремонту.

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На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 19-та доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 300 МВт, для Рівненської АЕС - 2 390 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 980 МВт, для Хмельницької АЕС - 2 020 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рівненська АЕС відключила перший блок для планового ремонту.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції із 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою у Європі.