Україна імпортувала ядерного палива на $248 мільйонів – 70% купила у Росії

У Росії було закуплено 153,7 тонни ядерного палива, а у Швеції – 104,9 тонни.

Україна в січні-липні 2018 року імпортувала тепловиділяючі збірки, які є паливом для атомних електростанцій, на загальну суму 248,1 мільйона доларів, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, за звітний період з Росії було закуплено 153,7 тонн ядерного палива на суму 173,2 мільйона доларів (у загальній структурі закупівель частка російського палива становила 69,8%), а з Швеції – 104,9 тонни вартістю 74,87 мільйона доларів. Частка поставок з Швеції становила 30,2%.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

Наприкінці січня 2018 року "Енергоатом" і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС.

У грудні 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що Україна в 2018 році скоротить частку імпорту з Росії ядерного палива для атомних електростанцій з 60% до 45% від загального балансу споживання.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.