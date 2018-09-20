Трамп вимагає від ОПЕК зниження цін на нафту
Президент США Дональд Трамп назвав картельною монополією країни Близького Сходу, які в якості експортерів виступають за підвищення нафтових цін в своїх інтересах.
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Про це повідомляє Росбалт.
"В Twitter Трамп безпосередньо звернувся до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і зажадав негайно змінити свою політику, знизивши ціни на "чорне золото", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що як аргумент він навів несправедливість цієї стратегії відносно США, які допомагають цим країнах забезпечувати безпеку в регіоні.
"Ми захищаємо країни Близького Сходу, вони не зможуть тривалий час перебувати в безпеці без нас, і тим не менш вони продовжують домагатися підвищення цін на нафту. Монополія ОПЕК повинна знизити ціни зараз!" - написав американський лідер.
Заяву було зроблено напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в Алжирі.
Нафтові ринки жваво відреагували на репліку Трампа, вартість нафти марки Brent вдень у четвер перейшла до зниження. Станом на 14:48 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,3% - до 79,16 долара за барель, хоча до заяви президента вона дорожчала.
We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 вересня 2018 р.