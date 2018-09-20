Трамп вимагає від ОПЕК зниження цін на нафту

Як аргумент він навів несправедливість цієї стратегії відносно США, які допомагають цим країнах забезпечувати безпеку в регіоні.

Президент США Дональд Трамп назвав картельною монополією країни Близького Сходу, які в якості експортерів виступають за підвищення нафтових цін в своїх інтересах.

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Про це повідомляє Росбалт.

"В Twitter Трамп безпосередньо звернувся до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і зажадав негайно змінити свою політику, знизивши ціни на "чорне золото", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як аргумент він навів несправедливість цієї стратегії відносно США, які допомагають цим країнах забезпечувати безпеку в регіоні.

"Ми захищаємо країни Близького Сходу, вони не зможуть тривалий час перебувати в безпеці без нас, і тим не менш вони продовжують домагатися підвищення цін на нафту. Монополія ОПЕК повинна знизити ціни зараз!" - написав американський лідер.

Заяву було зроблено напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в Алжирі.

Нафтові ринки жваво відреагували на репліку Трампа, вартість нафти марки Brent вдень у четвер перейшла до зниження. Станом на 14:48 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,3% - до 79,16 долара за барель, хоча до заяви президента вона дорожчала.