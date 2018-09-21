Інвестор більше не має отримувати погодження облрад для видобутку газу на морському шельфі – Держгеонадра

Про це було повідомлено під час міжнародної конференції Odesa Offshore Conference 2018.

Державна служба геології та надр України ініціювала, а Кабінет міністрів підтримав та вніс зміни до урядової постанови №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно яких був виключений пункт про необхідність надрокористувачу отримувати погодження обласних рад для видобутку природного газу на морському шельфі.

Про це під час міжнародної конференції Odesa Offshore Conference 2018, яка присвячена перспективам видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря, повідомив т. в. о. голови служби Олег Кирилюк.

«Постанова №615 вказувала на те, що, для того, що отримати дозвіл на шельфі, потрібно отримати погодження обласної ради. Держгеонадра опрацювали цей пункт і пояснили, що обласна рада не має ніякого відношення до шельфу. Ми виключили цей пункт. Фактично, ми на сьогоднішній день розчистили проведення аукціонів на території шельфі Чорного або виключної економічної зони України», – сказав голова Держгеонадра.