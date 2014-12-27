У лівійському порту горить нафтовий резервуар

Нафтова цистерна загорілася в суботу в лівійському порту Ес-Сідр, контроль над яким прагнуть встановити ісламісти.

Про це повідомив у коментарі Sputnik прес-секретар служби охорони нафтових об'єктів Лівії Алі Хасі, пише РИА Новости.

Ісламістський альянс "Світанок Лівії", який встановив контроль над столицею Тріполі і заходом країни, в суботу, 20 грудня, спробував захопити найбільші лівійські порти, після чого роботу терміналів було зупинено. "Світанок Лівії" неодноразово робив спроби установити контроль над прибережною зоною країни, так званим званим "нафтовим півмісяцем". Ця зона починається в 500 кілометрах на схід від столиці Тріполі, в ній розташовані важливі нафтові термінали Рас-Лануф, Ес-Сидр, Марса-Брега. В даний час нафтові порти Ес-Сидр і Рас-Лануф залишаються закритими через зіткнення протиборчих сил.

Читайте такожРосійські компанії вдвічі занизили масштаби розливу нафти в Чорному морі - екологиЗа словами Хасі, працівники місцевих пожежних служб, які поки що безуспішно намагаються загасити загоряння, звернулися до влади з проханням про допомогу в ліквідації пожежі. У свою чергу, уточнює співрозмовник агентства, лівійський уряд уже закликав світове співтовариство допомогти у ліквідації пожежі, попередивши, що зволікання може загрожувати великомасштабною екологічною катастрофою в акваторії Середземного моря.