У Києві 30 грудня проведуть аукціон з продажу електроенергії до Криму на наступний рік

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" проведе у вівторок, 30 грудня, аукціон з продажу електроенергії до Криму на наступний рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Укрінтеренерго".

"Дата проведення аукціону: 30.12.2014 о 11.00", - йдеться в повідомленні. Аукціон відбудеться в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці Крим був відключений від енергосистеми України за розпорядженням держкомпанії "Укренерго", що експлуатує всі магістральні лінії електропередач країни. Ближче до вечора енергопостачання було відновлено.

Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Брак вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових і аварійних відключень електроенергії в країні.

Україна сподівається на збільшення поставок російського вугілля для потреб теплових електростанцій. При цьому державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправки 200 вагонів з вугіллям, що заблоковані на кордоні з Росією.

Читайте такожОкупаційна "влада" відключатиме світло в Криму через аварії на місцевих ТЕЦНаприкінці листопада Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ухвало заявки компаній ДТЕК і «Энергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.

При цьому, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Росія почне експорт електроенергії в Україну за умови стабільного енергозабезпечення Криму.

24 грудня самопроголошений "міністр палива і енергетики" окупованого Криму Єгоров заявив про повне припинення постачань електроенергії в Крим з території України.

Пізніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Україна після кількох годин повного припинення поставок електроенергії в Крим відновила енергопостачання півострова, але просить дотримуватися лімітів.