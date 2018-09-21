Європейська асоціація підтвердила правильність формули "Роттердам+" - голова НКРЕКП

Вона зазначила, що в цьому питанні сьогодні регулятор покладається на експертні висновки.

Висновки Європейської асоціації вугілля свідчать про правильність застосування формули ціноутворення на вугілля "Роттердам+", повідомила голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко в ході слухань у парламенті.

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"В першу чергу, коли ми прийшли, ми подивилися на всі проблемні питання, провели аудит цих питань... ми здійснили запит в Європейську асоціацію (вугілля – УНІАН) і отримали звіт, який підтверджує правильність формули. Крім цього, у нас є висновок судової експертизи про правильність застосування формули. Тому сьогодні ми покладаємося на експертні висновки з цього питання", - сказала Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЕКП, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула "Роттердам+").

Згідно позиції НАБУ, такі дії НКРЕКП призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставні витрати.

При цьому в документах бюро безпосередньо згадується формула "Роттердам+", яка призвела до економічно необґрунтованого збільшення ціни на електроенергію, яку купував у генеруючих компаній держпідприємство "Енергоринок".

Довідка УНІАН. Формула "Роттердам+" була затверджена постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 року "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії".

Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). У НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а голова Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 мільярдів гривень. На сьогоднішній день стосовно цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.