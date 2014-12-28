На Запорізькій АЕС відбулося позапланове відключення одного з енергоблоків

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, «28 грудня 2014 року о 5 годині 59 хвилин енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора. Реакторна установка встановлена на 40% потужності. Причини спрацьовування захисту з`ясовуються».

За даними інформцентру, наразі в роботі перебувають 5 енергоблоків сумарною потужністю 4530 МВт. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України є унікальним енергокомплексом із шести окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції було збудовано в 1984 р. останній – в 1995 р.