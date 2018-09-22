Росія готова повністю фінансувати "Північний потік - 2", якщо США запровадять санкції

Наразі будівництво "Північного потоку - 2" здійснюється міжнародним консорціумом, в якому 50% належать російському "Газпрому".

Президент Росії Володимир Путін в ході візиту в Мезеберг, де він зустрічався з канцлером ФРН Ангелою Меркель, поінформував уряд ФРН, що РФ готова повністю фінансувати "Північний потік - 2" у тому випадку, якщо США запровадять санкції проти учасників консорціуму, що реалізують цей проект.

Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на інформовані джерела, передає Deutsche Welle.

Наразі будівництво "Північного потоку - 2" здійснюється міжнародним консорціумом, в якому 50% належать російському "Газпрому". Серед учасників консорціуму - дочка BASF Wintershall, Uniper і Shell.

У свою чергу США неодноразово погрожували запровадити санкції проти енергетичного сектору Росії в покарання за передбачуване втручання Москви у президентську кампанію у США в 2016 році. Від цих санкцій можуть постраждати і західні партнери Росії.

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У той же час, як передає видання, згідно з діючим в ЄС правил конкуренції, виробник і постачальник енергоресурсів не може бути однією особою, тому 100-відсоткове фінансування "Північного потоку - 2" Росією може не відбутися.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається накладати санкції на західні компанії, які беруть участь у будівництві "Північного потоку – 2".

Будівництво "Північного потоку - 2" стало однією з тем, які напередодні обговорили канцлер Німеччини Ангела Меркель і російський президент Володимир Путін. У ході спільної заяви для преси перед переговорами Меркель заявила про те, що Україна повинна залишитися учасником процесу транзиту газу в Європу після запуску "Північного потоку - 2".

Нагадаємо, у німецькому Любміні, в Грайфсвальдській затоці, почалася укладка перших труб газопроводу "Північний потік - 2", який постачатиме газ в обхід України.