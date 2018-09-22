Порошенко: "Північний потік-2" - це геополітичний інструмент тиску на західну Європу

Президент також зазначив, що в Німеччині існує сильне політичне лобі цього проекту.

Президент України Петро Порошенко зазначив, що газопровід "Північний потік-2" - це геополітичний інструмент тиску на Західну Європу.

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Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post.

"Газопровід "Північний потік-2" є геополітичним інструментом тиску на Західну Європу і залежністю європейських країн від поставок газу з Росії відкриває їй велике поле для шантажу", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що газопровід з економічної точки зору не вигідний і є спробою Росії послабити Україну, яка "завдяки транзиту зараз отримує щорічно $ 3 млрд прибутку".

"Але, перш за все, Путін прагне створити геополітичний інструмент тиску на Західну Європу", - заявив Порошенко.

Президент також зазначив, що в Німеччині існує сильне політичне лобі цього проекту.

"А проти цього свідчать уперті факти. Україна має в своєму розпорядженні більш ніж достатні транзитні потужності для поставок російського газу в Європу: 146 млрд кубометрів, з яких поки використовується трохи більше, ніж 90 млрд. Навіщо ж витрачати $ 20 млрд на непотрібний газопровід? Дайте самі відповідь", - сказав П.Порошенко.

"Я тільки можу застерегти наших європейських друзів, і це враховуючи власний гіркий досвід: якщо в питанні газопостачання так залежати від Росії, як від неї кілька років тому залежала Україна, це утворює поле для шантажу. Можу Вас запевнити, це був не найприємніший момент, коли мені зателефонував Путін і повідомив, що наступного дня буде перекритий кран. Не потрапляйте в ту ж пастку", - підсумував президент.