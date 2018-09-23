Путін заявив про готовність Росії добудувати «Північний потік - 2» за власний рахунок - ЗМІ

Уточнюється, що таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін в ході свого візиту до Німеччини.

Москва готова взяти на себе витрати з будівництва газопроводу «Північний потік-2» у випадку, якщо іноземні інвестори відмовляться від співпраці через американські санкції, повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на проінформовані джерела.

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Уточнюється, що таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін в ході свого візиту в Німеччину.

«Мільярдні вкладення, які дозволять зберегти життєво важливий для Росії газовий бізнес, з точки зору Москви представляються доцільними», - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав газопровід «Північний потік-2» геополітичним інструментів тиску на Західну Європу.