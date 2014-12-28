Україна готова невідкладно укласти договір про закупівлю електроенергії у РФ

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

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Як відомо з відкритих джерел, ціна на електроенергію на енергоринку Росії на сьогодні складає близько 2 100 руб. (без ПДВ) за 1 МВт, що за офіційним обмінним курсом у гривні становить близько 688 грн за 1 МВт.

«Це значно нижче оптової ринкової ціни на українському енергоринку, яка в грудні 2014 року становить 941 грн за 1 МВт», - наголошується в повідомленні Міненерговугілля.

«Згідно з цією заявою, а також отриманою раніше пропозицією від ВАТ «Інтер РАО» про укладення прямої угоди з «Укрінтеренерго», Міністерство енергетики та вугільної промисловості України звертається до міністра енергетики Російської Федерації А. В. Новака з пропозицією невідкладно укласти договір купівлі-продажу на вищевикладених умовах», - підкреслюється в повідомленні міністерства.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 грудня дозволив учасникам ринку закуповувати імпортну електроенергію у будь-яких постачальників.