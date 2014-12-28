Президент виключив участь посередників в імпорті електроенергії в Україну

Про це на зустрічі з міністром енергетики Володимиром Демчишиним сказав президент Петро Порошенко.

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Міністр енергетики зазначив, спілкуючись з президентом, що для стабільного постачання споживачів електроенергією необхідно організувати її імпорт. У відповідь на це Петро Порошенко наголосив: "Ніяких посередників у забезпеченні імпорту електроенергії бути не повинно".

Як повідомляв УНІАН, Україна готова купувати електроенергію в РФ на пільгових умовах - за внутрішньоросійськими цінами, які приблизно на третину нижче українських. За даними Міненерговугілля, вже надходила пропозиція від російської «Інтер РАО» про укладення прямої угоди з держкомпанією «Укрінтеренерго».