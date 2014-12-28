"Укрінтеренерго" оголосило аукціон на поставку електроенергії в Крим

Про це йдеться в повідомленні компанії.Згідно з оголошенням компанії, на торги виставлено один лот обсягом 4,954 млрд кВт-год, при щорічному споживанні півостровом близько 6,5 млрд кВт-ч.

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Як наголошується в повідомленні, стартова ціна електроенергії на січень 2015 року становить 0,98803 грн за 1 кВт/год, при цьому крок аукціону - 0,005 грн.

Крім цього, у компанії підкреслюють, що ціна на електроенергію буде коригуватися протягом року щомісяця відповідно до умов договору купівлі-продажу електроенергії.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" буде здійснювати продажелектроенергії споживачам півострова тільки під гарантії державних банків через спеціальні аукціони. В іншому випадку продаж електроенергії буде здійснюватися виключно по 100% передоплаті.