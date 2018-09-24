Члени ОПЕК виступили проти зниження цін на нафту

Учасники зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+ в Алжирі особливо виділили "здорове співвідношення між попитом і пропозицією" на нафтовому ринку.

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять в об'єднання, виступили проти заходів, спрямованих на зниження цін на нафту.

Про це учасники зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+ в Алжирі повідомили в неділю, 23 вересня, у спільній заяві, передає dw.com.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав, зокрема, Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти. Подібний крок призведе до зниження цін через зростання пропозиції, вважають учасники зустрічі. Вони особливо виділили "здорове співвідношення між попитом і пропозицією" на нафтовому ринку.

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У підсумковому документі зустрічі наголошується, що спеціальний комітет "вивчить прогноз на 2019 рік і надасть варіанти рівня видобутку в майбутньому році, щоб уникнути дисбалансу ринку".

Як підкреслив міністр енергетики Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех, члени ОПЕК "продемонстрували наявність вільних потужностей, які вони готові задіяти" у разі збільшення попиту або дефіциту на ринку. Однак про діяльність об'єднання в 2019 році говорити передчасно, заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 20 вересня назвав картельною монополією країни Близького Сходу, які в якості експортерів виступають за підвищення нафтових цін в своїх інтересах. Заяву було зроблено напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в Алжирі.